|
|
|
Начался заключительный этап регистрации первоклассников в публичные школы
20.07.2026 12:51
С сегодняшнего дня начался заключительный этап регистрации первоклассников в публичные школы на 2026–2027 учебный год.
Как сообщает Информационная система управления образованием (EMIS), на завершающем этапе родители или законные представители могут зарегистрировать ребёнка до 31 июля включительно в выбранную государственную школу на оставшиеся свободные места или места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.
Для регистрации родителю или законному представителю необходимо обратиться с заявлением в выбранную государственную школу и предоставить копии документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о рождении ребёнка.
Регистрация учащегося осуществляется соответствующей государственной школой на основании представленных документов.
Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием — skolebi.emis.ge.
Информационная система управления образованием призывает родителей и законных представителей соблюдать установленные сроки регистрации и обращаться в выбранные государственные школы в период с 20 по 31 июля.
Дополнительную информацию о процессе регистрации можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220, а также по электронной почте: [email protected].
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна