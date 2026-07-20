Начался заключительный этап регистрации первоклассников в публичные школы

20.07.2026 12:51









Как сообщает Информационная система управления образованием (EMIS), на завершающем этапе родители или законные представители могут зарегистрировать ребёнка до 31 июля включительно в выбранную государственную школу на оставшиеся свободные места или места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.



Для регистрации родителю или законному представителю необходимо обратиться с заявлением в выбранную государственную школу и предоставить копии документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о рождении ребёнка.



Регистрация учащегося осуществляется соответствующей государственной школой на основании представленных документов.



Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием — skolebi.emis.ge.



Информационная система управления образованием призывает родителей и законных представителей соблюдать установленные сроки регистрации и обращаться в выбранные государственные школы в период с 20 по 31 июля.



Дополнительную информацию о процессе регистрации можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220, а также по электронной почте:

С сегодняшнего дня начался заключительный этап регистрации первоклассников в публичные школы на 2026–2027 учебный год.Как сообщает Информационная система управления образованием (EMIS), на завершающем этапе родители или законные представители могут зарегистрировать ребёнка до 31 июля включительно в выбранную государственную школу на оставшиеся свободные места или места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.Для регистрации родителю или законному представителю необходимо обратиться с заявлением в выбранную государственную школу и предоставить копии документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о рождении ребёнка.Регистрация учащегося осуществляется соответствующей государственной школой на основании представленных документов.Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием — skolebi.emis.ge.Информационная система управления образованием призывает родителей и законных представителей соблюдать установленные сроки регистрации и обращаться в выбранные государственные школы в период с 20 по 31 июля.Дополнительную информацию о процессе регистрации можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220, а также по электронной почте: [email protected]





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