Каладзе: Никому из здравомыслящих людей не нравятся сквернословие и взаимные оскорбления

20.07.2026 12:59





Никому из здравомыслящих людей не нравятся сквернословие и взаимные оскорбления, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста о распространении языка ненависти в социальных сетях.



По его словам, поощрение подобных действий навязывается извне, и на эти цели расходуются значительные финансовые средства.



«Если посмотреть на существующую тенденцию, то язык ненависти, поляризация, попытки спровоцировать противостояние, организация революций, создание и поощрение насильственных групп навязываются извне, и на все это на протяжении многих лет тратились сотни миллионов долларов», — отметил Каха Каладзе.



Мэр также пояснил, что для решения этой проблемы была создана соответствующая служба, работа которой, по его словам, со временем принесет результаты.



«Никому из здравомыслящих людей не нравятся сквернословие и взаимные оскорбления. Язык ненависти — это не правильная форма общения. Можно не симпатизировать человеку, можно считать неприемлемыми его действия, но это не означает, что его следует оскорблять физически или словесно. Именно поэтому была создана соответствующая служба, которая работает в этом направлении. Для достижения результата требуется определенное время, но он обязательно будет», — заявил Каха Каладзе.





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