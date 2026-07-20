Каладзе: Мы положительно оцениваем письмо Дональда Трампа

20.07.2026 12:54





В Грузинской мечте положительно оценивают письмо Дональда Трампа премьер-министру Ираклию Кобахидзе. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, грузинская сторона готова к дружбе и партнерству.



«Безусловно, мы положительно оцениваем это письмо. Мы неоднократно заявляли, что власти Грузии готовы начать отношения с чистого листа. Мы абсолютно открыты. Мы готовы к дружбе и партнерству. Для нас было категорически неприемлемо то несправедливое отношение к Грузии, которое имело место при предыдущей администрации. Я имею в виду санкции, введенные без каких-либо объяснений. Для их введения не было никаких оснований. Это было сделано исключительно в целях шантажа и давления. Думаю, что нынешняя администрация во главе с президентом Трампом обладает возможностью очень легко пересмотреть те несправедливые решения, которые были приняты против грузинского государства и грузинского народа. Мы готовы к дружбе и сотрудничеству. Когда мы говорим о партнерстве и стратегических отношениях, разумеется, должны быть защищены интересы обеих стран, а также как американского, так и грузинского народа», — заявил Каладзе.





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