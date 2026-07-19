В Тушети из-за стихии обрушился участок автомобильного моста

19.07.2026 19:32





В Тушети в результате сильных осадков и интенсивного таяния снега возникла чрезвычайная ситуация. Подъездной участок автомобильного моста у села Шенако обрушился. Администрация Тушетского охраняемого ландшафта призывает жителей и туристов воздержаться от движения в направлении поврежденного моста, поскольку процесс обрушения грунта продолжается.



«Из-за обильных осадков и интенсивного таяния снега уровень воды в реках достиг критической отметки. Поток воды полностью размыл опору подъездного участка автомобильного моста у села Шенако, что привело к полному обрушению основания дороги.



Этот мост соединяет села Шенако и Дикло с Омало, а также обеспечивает сообщение с равнинной частью страны. Если вы находитесь в селах Шенако или Дикло, власти просят оставаться дома или в гостевых домах и не приближаться к мосту.





В случае возникновения логистических, медицинских или иных экстренных ситуаций необходимо незамедлительно связаться со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями по номеру 112 либо с администрацией по телефону +995 599 004 972.



В целях безопасности строго запрещено подъезжать к поврежденному участку дороги на транспорте, поскольку процесс обрушения грунта продолжается. О сложившейся ситуации оперативно проинформированы все ответственные государственные ведомства. В настоящее время ведется координированная работа по реализации превентивных мер и планированию дальнейших действий.



Информация о восстановлении движения на автомобильной дороге Омало – Шенако – Дикло и ходе восстановительных работ будет публиковаться поэтапно», — говорится в заявлении.





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