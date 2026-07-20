Гоциридзе: Коммерческие банки отказываются от денег Национального банка

20.07.2026 12:45





В банковской системе Грузии происходят странные вещи - Коммерческие банки не хотят брать деньги у Национального банка, и Национальный банк должен объяснить причины этого явления, - об этом в социальной сети пишет оппозиционный политик Роман Гоциридзе.



По его словам, по состоянию на 31 декабря коммерческие банки заимствовали у Национального банка 4,2 миллиарда лари, тогда как на сегодняшний день этот показатель сократился до 300 миллионов лари, что, по его оценке, является аномальным явлением.



«Объем так называемых кредитов рефинансирования за шесть месяцев сократился в 13 раз. Если на 31 декабря прошлого года коммерческие банки заимствовали у Национального банка 4,2 миллиарда лари, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 300 миллионов лари.



Когда складывается такая, на первый взгляд, аномальная ситуация, Национальный банк должен дать объяснение этому явлению.



У этого факта существует множество причин, которые, в свою очередь, указывают на другие процессы, имеющие не только финансовый характер», — написал Роман Гоциридзе.





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