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В Аджарии задержаны двое граждан Турции, разыскиваемых Интерполом


20.07.2026   11:57


Сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали двух граждан Турецкой Республики, разыскиваемых Интерполом в соответствии с красными уведомлениями.

Задержанные разыскивались Интерполом по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики.

В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов в разное время задержали разыскиваемых лиц в Батуми.

В настоящее время в отношении обоих задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.


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