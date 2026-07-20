В Аджарии задержаны двое граждан Турции, разыскиваемых Интерполом

20.07.2026 11:57





Сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали двух граждан Турецкой Республики, разыскиваемых Интерполом в соответствии с красными уведомлениями.



Задержанные разыскивались Интерполом по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов в разное время задержали разыскиваемых лиц в Батуми.



В настоящее время в отношении обоих задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





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