Двое граждан Украины задержаны за наркопреступление в Тбилиси

20.07.2026 12:41





Сотрудники Главного управления полиции Тбилиса Министерства внутренних дел имени Ваке-Сабуртало арестовали двух граждан Украины по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в подготовке к незаконной продаже наркотиков в особо крупном количестве группой лиц по предварительной договоренности.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые разработали схему распространения наркотиков и планировали получить особо крупное количество наркотиков различными способами.



В ходе следственной проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотика «Метадон» по указанному обвиняемыми адресу. Также при обыске их временного места жительства были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 18-260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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