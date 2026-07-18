На заместителя министра культуры Аджарии было совершено нападение - СМИ

18.07.2026 18:40





На заместителя министра культуры Аджарии было совершено нападение, сообщает Adjara Times.



По словам его коллег, Заур Ахвледиани присутствовал на мероприятии в Художественном музее, когда неизвестный мужчина сначала словесно, а затем и физически напал на него.



По нашим источникам, конфликт продолжался несколько минут в районе Художественного музея и перед зданием мэрии Батуми. Прохожие разнимали участников конфликта.



Заур Ахвледиани подтвердил нападение изданию Adjara Times, но заявил, что не хочет говорить о мотивах инцидента.

По словам Заура Ахвледиани, нападавшего вывели с места происшествия, и он не обратился в полицию.



По данным Adjara Times, нападавший является членом семьи бывшего сотрудника Агентства по охране культурного наследия Аджарии.



Пресс-служба Министерства культуры Аджарии опровергла информацию об инциденте, несмотря на то, что сотрудники присутствовали на мероприятии и были очевидцами происшествия.





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