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На заместителя министра культуры Аджарии было совершено нападение - СМИ
18.07.2026 18:40
На заместителя министра культуры Аджарии было совершено нападение, сообщает Adjara Times.
По словам его коллег, Заур Ахвледиани присутствовал на мероприятии в Художественном музее, когда неизвестный мужчина сначала словесно, а затем и физически напал на него.
По нашим источникам, конфликт продолжался несколько минут в районе Художественного музея и перед зданием мэрии Батуми. Прохожие разнимали участников конфликта.
Заур Ахвледиани подтвердил нападение изданию Adjara Times, но заявил, что не хочет говорить о мотивах инцидента.
По словам Заура Ахвледиани, нападавшего вывели с места происшествия, и он не обратился в полицию.
По данным Adjara Times, нападавший является членом семьи бывшего сотрудника Агентства по охране культурного наследия Аджарии.
Пресс-служба Министерства культуры Аджарии опровергла информацию об инциденте, несмотря на то, что сотрудники присутствовали на мероприятии и были очевидцами происшествия.
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