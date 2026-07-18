Кобахидзе: Есть страны, которым евробюрократия может оказать помощь, но она этого не делает

18.07.2026 18:28





Есть страны, которым европейская бюрократия действительно могла бы оказать помощь, однако она этого не делает. Если вы хотите помочь стране, необходимо вкладывать средства в ее экономику. Единственный раз это сделали предыдущая администрация США и европейская бюрократия в 2009–2011 годах, когда после войны сложилась крайне тяжелая экономическая ситуация и нужно было спасать агентуру — режим Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, «европейская бюрократия не помогает странам, чтобы они не чувствовали себя сильными и ими было легче управлять».



«Есть страны, которым европейская бюрократия действительно могла бы оказать помощь, однако она этого не делает. Если вы хотите помочь стране, необходимо вкладывать средства в ее экономику. Это означает укрепление соответствующей страны. Единственный раз это сделали предыдущая администрация США и европейская бюрократия — в 2009–2011 годах, когда после войны сложилась крайне тяжелая экономическая ситуация и нужно было спасать агентуру — режим Саакашвили. Это был единственный случай, когда средства были вложены в экономику — в 2009–2011 годах. За исключением периода 2009–2011 годов, когда нужно было спасать иностранную агентуру, в экономику этой страны ни разу и ни при каких других обстоятельствах не вкладывались средства. При этом Грузия — небольшая страна. Объем нашей экономики составляет всего 38 миллиардов долларов, а несколько лет назад он был значительно меньше. Для того чтобы поставить Грузию на ноги, многого не требовалось. Так же, как немногое требуется для того, чтобы поставить на ноги Молдову, однако сегодня там сложилась крайне тяжелая кризисная ситуация. За последние три года реальная экономика Молдовы в совокупности сократилась. За последние пять лет мы увеличили разрыв между экономиками Грузии и Молдовы на 13,5 миллиарда долларов.



Там у власти находятся те, кто нравится европейской бюрократии, так почему же они не помогают молдавскому народу? Они не помогают, потому что логика «дип стейт» проста: даже своей агентуре нельзя помогать настолько, чтобы она почувствовала себя слишком сильной. Страна должна чувствовать себя слабой, чтобы ею было легче управлять. Такова, к сожалению, политика «дип стейт», жертвами которой стали население Молдовы и Украины, и по этой же причине грузинский народ на протяжении всех этих лет никто не оказывал ему существенной и качественной помощи», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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