Полиция задержала обвияемого в убийстве отца в Марнеули на границе с Сарпи

18.07.2026 18:26





Мужчина, обвиняемый в убийстве своего отца в Марнеули, был задержан сотрудниками полиции на территории пограничного контрольно-пропускного пункта «Сарпи». Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



«Сотрудники департамента полиции региона Квемо-Картли Министерства внутренних дел задержали одного человека по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах.



Следствием установлено, что обвиняемый в ходе бытового конфликта нанес своему отцу смертельные ножевые ранения и скрылся с места происшествия.



Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого через несколько часов после совершения преступления на территории пограничного контрольно-пропускного пункта «Сарпи», когда он пытался покинуть территорию страны.



Расследование ведется по статье 11-й прима и статье 109-й Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение», — говорится в сообщении.





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