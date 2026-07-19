Один человек задержан по обвинению в хищении крупной суммы денег

19.07.2026 11:59





Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и Главного следственного отдела Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали человека по обвинению в хищении крупной суммы денег.



В ходе расследования выяснилось, что задержанный обещал потерпевшему украсить могилу его покойной жены. С целью незаконного присвоения крупной суммы денег обвиняемый взял у потерпевшего 10 300 GEL, но обещанную работу не выполнил.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был арестован в качестве обвиняемого по решению судьи.





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