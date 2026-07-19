Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Один человек задержан по обвинению в хищении крупной суммы денег


19.07.2026   11:59


Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и Главного следственного отдела Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали человека по обвинению в хищении крупной суммы денег.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный обещал потерпевшему украсить могилу его покойной жены. С целью незаконного присвоения крупной суммы денег обвиняемый взял у потерпевшего 10 300 GEL, но обещанную работу не выполнил.

В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был арестован в качестве обвиняемого по решению судьи.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна