Мэттис: США твердо поддерживает желание Грузии усилить и осуществить модернизацию военных возможностей

14.11.2017 12:30 США твердо поддерживает желание Грузии усилить и осуществить модернизацию военных возможностей, - об этом секретарь обороны США Джеймс Мэттис заявил на встрече министром обороны Грузии.



Как отметил Мэттис, заявление вице-президента США о том, что Соединенные Штаты стоят рядом с Грузией, основывается на общих ценностях двух стран – уважении к суверенитету, территориальной целостности и основанному на правилах международному порядку.



«... В этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между Грузией и США, и 10 лет прошло с тех пор, как Грузия получила в Будапеште обещание о том, что станет членом НАТО. Четверть века назад Грузия сделала выбор, присоединиться к содружеству демократических стран и на протяжении этих лет наши страны дружески стоят друг с другом рядом.



Также прошло 10 лет с российско-грузинской войны. Как сказал летом вице-президент Пенс во время своего визита в Тбилиси, «Америка стоит рядом с Грузией». Это условие основывается на общих ценностях двух стран – уважении к суверенитету, территориальной целостности и основанному на правилах международному порядку», - заявил секретарь обороны.



Джеймс Мэттис также подчеркнул участие Грузии в миротворческой миссии в Афганистане и отметил, что Грузия является самым крупным контрибьютором среди стран, не являющихся членами НАТО.



«...Мы признаем Грузию одним из крупнейших контрибьюторов на душу населения среди стран, не являющихся членом миссии НАТО. Представленная в Афганистане 871 военнослужащим, Грузия является образцовой страной. Мы почтили память 32 военнослужащих, погибших во время выполнения миссии, которые принесли наибольшую жертву, также хочу выразить уважение военнослужащим, раненным в ходе борьбы с терроризмом.



Глядя в будущее, США твердо поддерживает желание Грузии усилить и осуществить модернизацию военных возможностей, выделив на оборону 2.2 % ВВП. Это показывает ваши обязательства в отношении сферы обороны. Ваши военные реформы хорошо определены, что будет значительно способствовать эффективному росту военных возможностей Грузии, и мы поддерживаем этот процесс», - заявил Джеймс Мэттис.















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