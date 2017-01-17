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Президент Грузии подверг резкой критике договор c «Газпромом»


17.01.2017   16:31
Президент Георгий Маргвелашвили подверг критике договор с компанией «Газпром-экспорт» по транзиту российского газа в Армению.

Грузинскую общественность с позицией главы государства ознакомила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

«Подписание этого договора ухудшило энергосектор страны, был нанесен ущерб политическим и экономическим интересам Грузии, в итоге мы получили ухудшившуюся ситуацию по разным направлениям, что может в будущем вызвать целый ряд проблем», — заявила пресс-спикер президента.

«Тема «Газпрома» является чем-то большим, чем бизнес-соглашение, это касается безопасности, внешней политики, геополитики и только после этого — энергетики и экономики. После подписания соглашения с Газпромом ситуация в одном из самых важных отраслей экономики- энергетики ухудшилась», — сказала Мишвеладзе.

По словам пресс-спикера президента, Георгий Маргвелашвили также обратился к парламенту и призвал депутатов предложить план для снижения рисков от договора с российским газовым монополистом.

«Первое лицо страны, президент, призывает парламент осуществить конституционное обязательство — усилить функцию надзора и предложить план того, как можно избежать ожидаемых рисков или минимализировать опасность», — отметила Эка Мишвеладзе.






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