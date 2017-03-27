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Президент Латвии прибыл в Грузию


27.03.2017   19:34
Президент Латвии Раймонд Вейонис прибыл с официальным визитом в Грузию. Вместе с президентом Латвии в Тбилиси находится глава латвийского МВД Рихард Козловскис.

В Тбилисском международном аэропорту главу Латвийского государства встречали представители администрации президента Грузии, министр внутренних дел и глава грузинского внешнеполитического ведомства.

В ходе визита запланированы переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Цель визита- укрепление двустороннего сотрудничества и расширение связей Грузии с НАТО и ЕС.

Будет подписано несколько договоров, в том числе, о сотрудничестве пограничных служб, содействии экспорта и инвестиций, укреплении связей в сфере информационных технологий и образования.

Вейонис встретится и с представителями Латвии, которые работают в миссии ООН и осуществляют наблюдение за территориями, примыкающими к оккупированным Абхазии и т. н. т.н. Южной Осетии.

Латвийский президент возложит цветы к монументу на площади Героев в Тбилиси, а также посетит 28 марта матч сборных Латвии и Грузии по футболу.

Это первый визит Р.Вейониса в Грузию в ранге президента. Ему придается важное значение на фоне предоставления гражданам Грузии возможности осуществления безвизовых поездок в страны Евросоюза.






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