Аджария и Трабзон намерены расширять экономическое сотрудничество

10.10.2026 13:09





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе в рамках официального визита в Турцию встретился с губернатором провинции Трабзон Тахиром Шахином.



Главной темой переговоров стало развитие сотрудничества между Аджарией и Трабзоном в рамках стратегического партнёрства Грузии и Турции.



Стороны обсудили возможности расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.



Особое внимание уделили организации регулярных бизнес-форумов и инвестиционных мероприятий, которые позволят предпринимателям двух регионов напрямую встречаться, знакомиться с инвестиционными возможностями и обсуждать перспективные проекты.



Участники встречи отметили, что политический диалог между руководством Грузии и Турции создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества.



Зураб Патарадзе также поблагодарил представителей дипломатических миссий двух стран за вклад в развитие двусторонних отношений и отдельно отметил роль Совета внешнеэкономических связей Турции (DEİK) в укреплении деловых контактов между грузинскими и турецкими предпринимателями.



В состав делегации Аджарии вошли министр финансов и экономики Эднар Натаридзе, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Денис Салуквадзе, мэр Батуми Гиорги Цинцадзе, председатель турецко-грузинского делового совета DEİK Осман Чалышкан-Мжаванадзе, а также представители бизнеса.



По итогам встречи стороны обозначили заинтересованность в развитии прямых деловых связей между Аджарией и Трабзоном и расширении совместной инвестиционной деятельности.





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