|
|
|
Аджария и Трабзон намерены расширять экономическое сотрудничество
10.10.2026 13:09
Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе в рамках официального визита в Турцию встретился с губернатором провинции Трабзон Тахиром Шахином.
Главной темой переговоров стало развитие сотрудничества между Аджарией и Трабзоном в рамках стратегического партнёрства Грузии и Турции.
Стороны обсудили возможности расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.
Особое внимание уделили организации регулярных бизнес-форумов и инвестиционных мероприятий, которые позволят предпринимателям двух регионов напрямую встречаться, знакомиться с инвестиционными возможностями и обсуждать перспективные проекты.
Участники встречи отметили, что политический диалог между руководством Грузии и Турции создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества.
Зураб Патарадзе также поблагодарил представителей дипломатических миссий двух стран за вклад в развитие двусторонних отношений и отдельно отметил роль Совета внешнеэкономических связей Турции (DEİK) в укреплении деловых контактов между грузинскими и турецкими предпринимателями.
В состав делегации Аджарии вошли министр финансов и экономики Эднар Натаридзе, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Денис Салуквадзе, мэр Батуми Гиорги Цинцадзе, председатель турецко-грузинского делового совета DEİK Осман Чалышкан-Мжаванадзе, а также представители бизнеса.
По итогам встречи стороны обозначили заинтересованность в развитии прямых деловых связей между Аджарией и Трабзоном и расширении совместной инвестиционной деятельности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна