Мать осужденного Георгия Давитадзе о заявлении прокуратуры: Другого я и не ждала, поскольку эта власть стоит на лжи

10.10.2026 12:43





Ираклий Кобахидзе начал своё выступление с того, что расследование должно быть завершено в кратчайшие сроки, по указанию Кобахидзе, чтобы, как выяснилось, не было выявлено никаких преступных действий, — так мать осуждённого Георгия Давитадзе Ирма Давитадзе прокомментировала заявление прокуратуры.



По её словам, она не ожидала иного результата.



«Ираклий Кобахидзе начал своё выступление с того, что расследование должно быть завершено в кратчайшие сроки, по указанию Кобахидзе, чтобы, как выяснилось, не было выявлено никаких преступных действий.



Я и не ожидала другого, потому что эта власть держится на лжи. Пусть это останется на их совести. Я бы пожелала, чтобы в их семьи и дома тоже пришли такие, как Трапаидзе и другие, и провели с ними такую же процедуру», — заявила Ирма Давитадзе.



Напомним, Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование по факту возможного сексуального насилия в отношении осуждённого Георгия Давитадзе. По заявлению ведомства, собранные доказательства свидетельствуют о том, что во время досмотра Георгия Давитадзе в комнате деэскалации учреждения в отношении него не совершалось никакого насилия или преступных действий. В связи с этим принято решение о прекращении расследования по уголовному делу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





