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В Кутаиси в результате ДТП погиб пешеход


10.10.2026   13:05


В Кутаиси произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По имеющейся информации, пешеход получил тяжёлые травмы в результате ДТП. Пострадавшего доставили в клинику, однако спасти его не удалось — он скончался.

По факту произошедшего начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Обстоятельства аварии устанавливаются.


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