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В Кутаиси в результате ДТП погиб пешеход
10.10.2026 13:05
В Кутаиси произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По имеющейся информации, пешеход получил тяжёлые травмы в результате ДТП. Пострадавшего доставили в клинику, однако спасти его не удалось — он скончался.
По факту произошедшего начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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