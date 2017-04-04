Премьер Грузии открыл строительство железной дороги в направлении Кутаисского аэропорта

04.04.2017 10:17 Каждый пассажирский поезд, следующий с востока на запад или наоборот, будет останавливаться перед воротами Кутаисского международного аэропорта, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил вчера в Кутаиси, на мероприятии в связи с началом строительства железной дороги, ведущей к Кутаисскому международному аэропорту.



Как отметил премьер, этот проект будет завершен всего через несколько месяцев. «Здесь будет железнодорожный перрон, сделав всего несколько шагов пассажиры смогут попасть с него на территорию аэропорта.



Кутаисский аэропорт вместе с этой станцией станет важнейшим центром, все наши сограждане, желающие по доступным ценам, теперь уже без визы, отправиться в Европу, будут пользоваться современными, комфортабельными поездами», - заявил премьер.



По его словам, у правительства есть цель, - чтобы стало возможно попасть на поезде из Кутаисского аэропорта в любой уголок Грузии, будь это морской или горный курорт.

«Сегодня мы начинаем весьма значительный проект, это проект совместного функционирования железной дороги и аэропорта, который будет задействован всего через несколько месяцев. Кутаиси становится очень важным туристическим, логистическим, транспортным центром», - заявил премьер.















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