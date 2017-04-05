В Грузии намерены запретить курение во всех учреждениях

05.04.2017 12:08 По информации альянса контроля табака, сегодня парламент в первом чтении рассмотрит пакет изменений в законе о контроле табака, предусматривающий полный запрет курения в зданиях всех типов, кроме жилых домов и тюремных учреждений.



По словам членов альянса, также будет запрещена реклама табачных изделий (в том числе, выставленная на витринах и внутри торговых объектов), популяризация и спонсирование. Размер медицинского предупреждения возрастет с 30 до 65%, порядок штрафования упростится, увеличатся штрафные санкции.

Альянс контроля табака надеется, что парламент не подчинится давлению табачной индустрии, у законопроекта не будет противников, и он будет принят в первом чтении.



По заявлению председателя парламентского комитета здравоохранения, употребление табака в здании будет запрещено с мая 2018 года, а с 2020 года запрет коснется стадионов, подобных открытых пространств и рекламного рыка.



Как отметил Акакий Зоидзе, если будет зафиксирован факт употребления табака в здании, штраф юридическому лицу первоначально составит 500 лари, в повторном случае – 2 000 лари, а при систематическом употреблении - 5 000 лари.















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