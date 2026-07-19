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Адвокат задержанного в Кахетии: конфликт спровоцировали российские туристки
19.07.2026 16:37
Адвокат задержанного по делу об инциденте в Кахетии Георгия Чигладзе рассказал телеканалу Pirveli версию произошедшего. По словам защитника, российских туристок раздражала грузинская музыка, звучавшая на свадьбе. Он утверждает, что из-за этого они дважды вылили с балкона жидкость, повредив музыкальную аппаратуру.
«Играла грузинская музыка, звучали грузинские песни. Предположительно, они не смогли этого терпеть, разозлились, после чего начали выливать жидкость и плеваться. Затем между людьми, находившимися на террасе, и женщиной, стоявшей на третьем этаже, произошла словесная перепалка.
После того как сверху вылили жидкость, аппаратура была повреждена, и музыка прекратилась. Через некоторое время ее снова удалось включить, но примерно через 15 минут жидкость вылили повторно», — заявил адвокат Лаша Капанадзе.
Адвокат также подтвердил, что у задержанного мужчины имеются повреждения в области шеи. По его словам, женщина первой замахнулась на мужчину.
«Женщина замахнулась рукой, он уклонился. Удар был направлен в область шеи. После этого словесная перепалка продолжилась, затем они оба толкнули друг друга, и он, защищаясь, взмахнул правой рукой, задев ее локтем по лицу», — рассказал защитник.
По утверждению адвоката, после инцидента российские гражданки вели себя агрессивно и в полицейском участке.
«Мы всю ночь находились в отделении. Они буквально устроили там погром, кричали. Одна из них легла посреди коридора и заявила: «Пока нам не принесут еду, мы отсюда не уйдем». Они также оскорбляли полицейских», — сказал Капанадзе.
Как сообщают в МВД Грузии, молодой мужчина уже задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По имеющейся информации, в отношении российских туристок каких-либо санкций на данный момент применено не было.
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