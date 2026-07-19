В Батуми прихожан почти полтора часа не пускали в собор из-за свадьбы сына бизнесмена

19.07.2026 15:47





Вчера, 18 июля, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми состоялось венчание сына бизнесмена Эднара Папунаишвили. У входа в храм и по периметру была мобилизована полиция.



По словам людей, находившихся у собора, посторонних почти полтора часа не пускали внутрь.



«Такого здесь раньше не было. Обычно во время венчания мы могли заходить в храм, но сегодня нас не пустили», — рассказал один из очевидцев.



Крёстным на церемонии был сын Бидзины Иванишвили — Бера Иванишвили, который в это время находился в соборе.



Журналисты обратились к протоиерею Илие Хиникадзе с вопросом, по чьему требованию был ограничен вход и существует ли такая практика. Позже он сообщил, что информация о закрытии храма не соответствует действительности.



Эднар Папунаишвили считается другом главы правительства Аджарии Зураба Патарадзе. Свадьба проходит в ресторане G17 на бульваре Батуми, который принадлежит бизнесмену.



Срок аренды ресторана истёк ещё в 2024 году, однако, по данным авторов материала, заведение продолжает работать.





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