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Поезд в Батуми задержали перед отправлением из-за протестных баннеров
19.07.2026 15:39
По информации журналистки Мариам Никурадзе, сегодня поезд, следовавший из Тбилиси в Батуми, был задержан непосредственно перед отправлением.
«В поезде находятся родители заключённых, они едут в Батуми. Из-за баннеров начался скандал, приехала полиция. Поезд должен был отправиться пять минут назад, но так и не выехал», — написала Никурадзе в социальных сетях, опубликовав видео с места событий.
Как сообщается, родители заключённых направляются в Аджарию, где планируют провести встречи и принять участие в нескольких мероприятиях.
Программа визита:
19 июля:
- 09:30 — отправление поездом из Тбилиси в Батуми;
- 21:00 — выступления родителей на акции в Батуми;
- 21:30 — показ фильма о «узниках совести».
20 июля:
- посещение рынка Хопи;
- 21:00 — участие в показе ещё одного фильма.
О задержке поезда также сообщила политик Теона Чалидзе. По её словам, состав отправился с 20-минутным опозданием.
«Мы отправляемся в Аджарию. Поезд выехал на 20 минут позже, потому что железная дорога вызвала патрульную полицию и потребовала снять баннеры. Это невероятная глупость. Мы продолжаем борьбу. Можно остановить поезд, но невозможно остановить родителей и родственников узников совести!» — написала Чалидзе.
По её словам, причиной задержки стали протестные баннеры, из-за которых, как она утверждает, «Грузинская железная дорога» вызвала сотрудников патрульной полиции.
Сегодня родители заключённых прибыли в Аджарию, где у них запланированы встречи и участие в общественных мероприятиях.
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