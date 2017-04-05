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Безвизовым передвижением уже воспользовались 2 909 граждан Грузии - депутат


05.04.2017   17:02
Председатель парламентского комитета интеграции с Европой Тамар Хулордава заявила, что безвизовым передвижением уже воспользовались 2 909 человек. По ее же словам, только несколько из них не пропустили на границе, и то по очень объективным причинам.

"Безвизовым передвижением уже воспользовались многие граждане Грузии, скажу точно, что это 2 909 человек по вчерашним данным. Однако этой возможностью еще воспользовались люди. Несмотря на многих скептиков, и скептические позиции, радует то, что фактов возвращения с границы можно счесть на пальцах. И те по объективным причинам, когда у людей нет с собой документов, необходимых во время пересечения границы"- заявила Тамар Хулордава.








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