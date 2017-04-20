Представитель Азербайджана заступился за Турцию, Грузию и Израиль на московской конференции

20.04.2017 17:21 На днях в Москве состоялась конференция «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы» с участием политологов и экспертов из стран СНГ, организованная Российским институтом стратегических исследований (РИСИ) при президенте РФ, сообщает azeri.today.



«Азербайджан не был и не будет пространством борьбы геополитических центров», — заявил представитель азербайджанской диаспоры в России, политолог, глава Комитета по национальной политике в области дипломатической безопасности и защиты прав граждан Азербайджанской Республики, проживающих в РФ Руфат Алиев в своем выступлении.



«Сегодня, к сожалению, участники, воспользовавшись удобным случаем, напали на Грузию. Это легко сделать, потому что за этим столом нет представителей этой страны. Но я здесь, и могу сказать, что азербайджанской стороне до сих пор не ясен факт участия непризнанных республик в этом съезде. Азербайджанская Республика поддерживает территориальную целостность Грузии, Молдавии и Украины. Что касается Израиля, то он является историческим другом азербайджанского народа и второй родиной для всех евреев.



Вы знаете, что Турция, Грузия и Израиль не представлены на этом мероприятии, и поэтому пользуетесь этим. Но я здесь, и отвечать вам буду я!», — в ответ на антитурецкие, антиизраильские и антигрузинские выступления представителей сепаратистских республик и Армении заявил на конференции политологов Руфат Алиев.



Что же касается турецко-армянских отношений и влияния вымышленного «армянского геноцида», то Р. Алиев отметил, что Эрдоган еще несколько лет назад предложил армянскому руководству открыть все архивы и решить этот вопрос в исторической плоскости. Однако Армения отказалась, хотя США и Европа высоко оценили позицию турецкого премьера. Это ясно показывает, кто в регионе не желает мира.



В ходе конференции организаторы, лекторы и участники не раз пытались сорвать речь выступающего от Азербайджана. «Если вы председатель, организатор, лектор или кто ещё, это не значит, что Вы можете так просто закрыть рот Азербайджану», — в ответ заявил Р. Алиев.



Отметим, что на выступлении Руфата Алиева присутствовали лекторы, специалисты института и научные сотрудники во главе с ректором РИСИ, бывшим директором Службы внешней Разведки Российской Федерации, экс-премьером РФ М. Е. Фрадковым. Кстати, Фрадков и организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки представителя из Азербайджана и выразили свою признательность и благодарность за участие.















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