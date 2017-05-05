Безвизовым передвижением уже воспользовались 10 000 граждан Грузии - Йоханнес Хан

05.05.2017 14:43 Безвизовым передвижением уже воспользовались 10 000 граждан Грузии - заявил еврокомиссар по вопросам европейской соседской политики и переговоров о расширении Йоханнес Хан на пресс-конференции, проведенной на совместной пресс-конференции после встречи с Георгием Квирикашвили.



"Уже 10 000 граждан Грузии воспользовались безвизовым передвижением для въезда в Европу, и я уверен, что все это продолжится соответственно нашему намерению, чтобы видеть процесс либерализации виз, как присвоение людям свободы путешествовать без всяких барьеров. Это является открытостью со стороны Евросоюза, и это подход открытой двери со стороны структур Евросоюза.



Чрезвычайно важно постоянное развитие достигнутых реформ. Это еще раз подтверждается безвизовым сообщением, и осуществлением всех тех реформ, которые были направлены на достижение этих серьезных целей"- отметил Йоханнес Хан.

















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