В Грузии упростят процедуру возвращения гражданства соотечественникам за рубежом

27.05.2017 15:45 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что государство должно использовать потенциал проживающих за рубежом соотечественников, и надеется, что лицам, покинувшим в свое время страну, будет легче вернуть грузинское гражданство.



"В рамках конституционной реформы мы рассматриваем инициативу, в соответствие с которой гражданам Грузии, принявшим гражданство другой страны, для возвращения грузинского гражданства, не нужно будет проходить сложные процедуры", - заявил Г.Квирикашвили, выступая в субботу на открывшемся в Тбилиси форуме грузинской диаспоры.



По словам премьера, инициатива принадлежит депутату парламента Саломе Зурабишвили (экс-министр иностранных дел Грузии).



"Очень надеюсь, что решение будет принято новыми конституционными изменениями, что значительно упростит то, чтобы представители нашей страны оставались активными в жизни Грузии", - сказал Г.Квирикашвили.



По инициативе С.Зурабишвили, в Конституции страны может быть упразднена одна из статей, согласно которой гражданам Грузии запрещается одновременно иметь гражданство другой страны.



На форуме, который проходит под девизом "Сильная диаспора для единой Грузии", его участники рассматривают вопросы, связанные с ролью диаспоры в народной дипломатии и СМИ, в развитии экономики, сотрудничества в сферах образования и науки, культуры и спорта.



В рамках двухдневного форума запланированы также культурные мероприятия, которые пройдут не только в Тбилиси, но и в старой столице Грузии - Мцхете.



По данным Национальной службы статистики, грузинская диаспора насчитывает более миллиона экономически активных граждан, что составляет почти четверть общей численности населения страны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

