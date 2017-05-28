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ПА призывает страны НАТО обеспечить полнуюд поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО
28.05.2017 23:05
Парламентская ассамблея призывает правительства и парламенты НАТО углубить политическое измерение интеграции Грузии в НАТО, чтобы создать условия для предоставления Грузии ПДЧ, - об этом говорится в проекте декларации Парламентской ассамблеи НАТО, принять которую планируется завтра на пленарном заседании.
Согласно рабочему документу, ассамблея призывает правительства и парламенты Североатлантического альянса: а) обеспечить твердую политическую и практическую поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО;
б) еще более углубить политическое измерение интеграции Грузии в НАТО, чтобы создать условия для предоставления Грузии Плана действий по членству;
в) принимать полное участие в имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и рассмотреть дополнительные практические пути для активизации усилий в поддержку Грузии, в том числе, путем проведения регулярных совместных или двусторонних учений НАТО-Грузия и содействия укреплению зенитных и других оборонных возможностей;
г) помочь Грузии усилить возможности борьбы с гибридными угрозами, в том числе, пропагандой и кампанией дезинформации, направленными на уничтожение поддержки населением прозападного стратегического курса;
д) еще более развить с Грузией, как страной-аспирантом, диалог по теме безопасности Черного моря и практическое сотрудничество.
Кроме того, ассамблея подчеркивает тот факт, что сотрудничество альянса с Грузией включает все практические инструменты для подготовки к членству, а также учитывает позицию лидеров союзников, что Грузия станет членом НАТО посредством Плана действий по членству.
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