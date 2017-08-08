Саакашвили о российском вторжении в Грузию в августе 2008 года

08.08.2017 16:44 Экс-президент Грузии (2003-2013) Михеил Саакашвили распространил заявление в связи с годовщиной российского вторжения в Грузию, имевшего место в августе 2008 года. Именно Михеил Саакашвили возглавлял страну в эти тяжелые для страны дни. Ниже приводим заявление экс-президента полностью:



"В эти дни в 2008 году началось полномасштабное вторжение российских войск в Грузию.



Три тысячи единиц бронетехники вторглось в Грузию. В общей сложности в операции участвовало 80 тысяч солдат регулярных войск и наемников, а уже 8го августа нас начало круглосуточно бомбить 200 самолетов. Целью операции был захват Тбилиси, свержение власти, чтобы закончить успешный реформаторский эксперимент и уничтожить грузинскую государственность.



Атака застала нас врасплох: большинство грузинских офицеров были в отпуске, самая боеспособная часть армии - в Ираке, почти все правительство и парламент отсутствовали. Я сам прервал семейный отпуск и вернулся из заграницы за несколько дней из-за сомнительной активности на уже контролируемой россиянами территории. Силы были очень неравные, но благодаря героическому сопротивлению грузинской армии, мы смогли задержать врага и он потерял ценные для него несколько дней, пока международное сообщество наконец проснулось, и Соединенные Штаты начали военно-гуманитарную операцию, остановив путинские силы на подступах к Тбилиси.



Очень важным было то, что сотни тысяч наших граждан вышли на улицы, показав единство против агрессии, а лидеры трех стран Балтии и Украины, на самолете Леха Качинского, прилетели и встали рядом с народом. Грузия чудом спаслась и стала развиваться еще более быстрыми темпами. Путин не смог выполнить ни одной из своих стратегических целей до 2012 года, но это уже другая история.



В эти дни я преклоняюсь перед всеми солдатами и просто мирными жителями - жертвами этого нападения. Наша борьба продолжается, и мы победим!"



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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