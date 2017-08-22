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Грузия отказалась от российской помощи в тушении пожара
22.08.2017 15:48
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подтверждает, что Россия выразила желание помочь Грузии в работах по ликвидации пожара в Боржомском ущелье.
Как заявил журналистам Квирикашвили, грузинская сторона «рассматривает абсолютно все версии и варианты», потому что обязана защитить население от стихии.
«На нас лежит огромная ответственность, чтобы защитить население от этой стихии. Разумеется, мы рассматриваем абсолютно все версии и варианты. Насколько мне известно, Россия выразила готовность, просто в условиях имеющейся поддержки их помощь не понадобилась. Мы справимся со всем с имеющимися силами. Нет никакого основания для ажиотажа. Хочу успокоить население, они обязательно будут защищены от огня», - заявил Квирикашвили.
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