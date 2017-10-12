Квирикашвили: Территории Грузии оккупированы Россией, и она продолжает агрессивную политику

12.10.2017 12:42 Премьер-министр Георгий Квирикашвили говорит о поглощении оккупированных территорий Грузии в военное, политическое, экономическое и социальное пространство России. Об оккупации территорий Грузии Квирикашвили говорил на конференции по обороне и безопасности в Батуми.



"Территории Грузии оккупированы Россией, и их агрессивная политика продолжается, она выражается в таких процессах, как поглощение оккупированных территорий в военное, политическое, экономическое и социальное пространство России посредством т.н. договоров об интеграции, незаконных референдумов, и разных программ. Продолжительная милитаризация, выраженная мобилизацией дополнительных военных сил на оккупированных территориях, и десятками проведенных военных учений только за 2017 год. Максимальная изоляция оккупированных территорий, выраженная как в закрытии т.н. переходов, так и строительстве ограждений и каналов на территории Грузии. Этническая дискриминация и чистка, выраженная как в запрещении преподавания на родном языке, и всякого рода правовой дискриминации по этническому признаку, а также полным уничтожением следа грузинских сел и населенных пунктов, которые в последние дни еще раз имели место"- заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьер-министра, несмотря на эти провокационные действия, Грузия остается в полном соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года. Грузия делает дипломатические шаги, чтобы соответственно принципам и нормам международного права, с более активной включенностью общества стало возможно, чтобы Российская Федерация выполнила взятые обязательства: это деоккупация территорий Грузии, обеспечение механизмов международной безопасности, и мирное урегулирование конфликта.



"Мы активно осуществляем политику примирения, и готовы максимально разделить прогресс нашим абхазским и осетинским согражданам, проживающим на нашей территории"- добавил премьер-министр Грузии.

















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