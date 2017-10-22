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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько случаев давления на госслужащих на выборах в Грузии


22.10.2017   19:50
Мы зафиксировали несколько случаев давления на служащих публичного сектора, чтобы они поддержали правящую партию, - об этом говорится в предварительной оценке OSCE/ODIHR в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии.

Как заявил руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Корин Йонкер, в целом, основные свободы были соблюдены и избирательные субъекты могли свободно принять участие в выборах.

«Однако мы зафиксировали несколько случаев давления на служащих публичного сектора, чтобы они поддержали правящую команду. Также зафиксированы и факты нецелевого использования административного ресурса», - отметил он.

Что касается избирательной администрации, по предварительной оценке, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии и подведомства избирательной администрации осуществляли деятельность своевременно, эффективно и профессионально.






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