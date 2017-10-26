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Председатель Верховного суда Грузии выписала себе надбавку в 36 тысяч лари
26.10.2017 14:15
Заработная плата председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе составляет 7 тысяч лари в месяц, соответственно, в течение года ей положено в виде только зарплаты 84 тысяч лари.
Но этого действующему председателю Верховного суда явно недостаточно, и получает надбавку. Согласно запрошенной агентством "IPN" из Верховного суда информации, в январе-сентябре 2017 года Гвенетадзе в виде зарплаты получила 63 тысячи лари, в виде надбавки - 35,8 тысяч. Самую высокую надбавку она выписала себе в январе - 10 тысяч лари. В итоге в течение текущего года Нино Гвенетадзе получила 98 833 лари.
Следует отметить, что согласно заполненной ею имущественной декларации, в течение 2016 года Гвенетадзе получила 129 445 лари.
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