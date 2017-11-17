Грузия считает своим приоритетом развитие отношений с Беларусью

17.11.2017 10:38 Слова уважения и благодарности, а также оценки торгово-экономических отношений между двумя странами были озвучены в ходе встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.



Белорусская делегация под руководством Русого находится в Грузию с деловым визитом.



«Я хочу от лица всего правительства заверить вас, что двусторонние отношения с братской страной для нас один из важнейших приоритетов. Приветствую растущую динамику. Этот год мы завершили товарооборотом в 100 миллионов долларов. Мы пошагово идем к тому, чтобы эта цифра еще больше выросла и существующий потенциал был максимально освоен», — заявил Квирикашвили.



Глава правительства Грузии выразил особенную благодарность республике Беларусь за оперативную помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье.



«Ваш экипаж на высоком профессиональном уровне выполнил очень важную миссию в Боржомском ущелье и мы очень благодарны. Я хочу подтвердить свое уважение президенту Лукашенко за личный вклад в развитие наших взаимоотношений», — подчеркнул Квирикашвили.



Премьер Грузии выразил надежду на скорую встречу с премьер-министром Беларуси, на которой будут обсуждены важные вопросы.



Особое внимание было уделено деятельности грузино-беларусской межправительственной экономической комиссии и необходимости использования существующего потенциала торгово-экономических отношений.



«В этом году товарооборот составил 100 миллионов долларов и наша задача чтобы в следующем году он составил 200 миллионов. Это возможно, и мы этого достигнем. Это обеспечит новые рабочие места и дополнительный достаток для наших народов», — заявил заместитель премьер-министра Беларуси.



Русый заявил, что правительство Грузии – это люди, «выдающиеся высоким профессионализмом, которые знают свое дело и принесут большую пользу грузинскому народу».



Заместитель премьер-министра Беларуси поблагодарил премьер-министра Грузии и членов правительства за теплый прием и организации встречи на высшем уровне.



«Грузия для нас братская страна, с которой мы всегда работали, работаем и в будущем продолжим работать для того чтобы улучшить жизнь наших народов», — подчеркнул Русый.



Сегодня же в администрации правительства подписали соглашение о сотрудничестве министры культуры Грузии и Беларуси.



В рамках рабочего визита Русый также проведет встречи с другими официальными представителями грузинского правительства, а также примет участие в праздничной церемонии открытия Дней белорусской культуры в Грузии.



Как уже сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко планирует приехать в Грузию с визитом в первой половине 2018 года.



Между Грузией и Беларусью действует безвизовый режим. Посольство Грузии в Беларуси открылось в 2007 году, оно расположено в центре Минска. Белорусская дипмиссия начала работу в Грузии в 2016 году.















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