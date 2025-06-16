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47-летняя Блейз Метревели назначена главой МИ-6
16.06.2025 10:12
47-летняя Блейз Метревели (Blaise Metreweli) назначена главой британской внешней разведки, известной во всем мире как MI-6. Метревелл — первая женщина, возглавившая британскую внешнюю разведку.
Информация о назначении Блейз Метревели главой МИ-6 была опубликована на сайте правительства Великобритании 15 июня. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что «историческое назначение» Блейз Метревели произошло в то время, когда работа разведывательных служб важна как никогда.
До назначения на должность главы британской внешней разведки Блейз Метревели возглавляла отдел технологий и инноваций МИ-6, а до этого занимала различные руководящие должности в британской контрразведывательной службе MI-5.
Метревели — офицер разведки, работает в этой структуре с 1999 года. Профессиональная карьера Блейз Метревели в значительной степени была сосредоточена на оперативной работе на Ближнем Востоке и в Европе.
Метревели получила образование в Пембрук-колледже Кембриджского университета. Она изучала антропологию.
Financial Times пишет, что «её фамилия — грузинская, что отражает её восточноевропейское происхождение» – «по словам коллег, она прекрасно говорит по-арабски и имеет обширный опыт работы на Ближнем Востоке, в том числе в зонах боевых действий».
По данным издания, за свою 26-летнюю карьеру в разведке Метревели также работала в британском внутреннем разведывательном агентстве и занимала должность главы Департамента К. Департамент К отслеживает угрозы Великобритании со стороны «враждебных стран», таких как Россия, Иран и Китай.
Метревели официально вступит в должность в октябре, после истечения пятилетнего срока полномочий нынешнего главы агентства Ричарда Мура.
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