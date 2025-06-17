Вашадзе: Ликвидация Совбеза является исполнением российских интересов и поручений

17.06.2025 14:23





В документе по безопасности главной угрозой для Грузии всегда была Россия - Вы увидите, что Россия вообще не будет расценена как угроза, - так лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе прокомментировал планы правительства по ликвидации Совбеза.



По словам Вашадзе, это прямое исполнение интересов и поручений России.



«Безопасность страны – один из самых важных вопросов. Совет безопасности существует для того, что там представлены разные роли, которые должны уравновесить и принять участие в принятии верных стратегических решений. Когда осуществляется его упразднение, это значит, что ты отказываешься от коллегиально обеспеченной безопасности, где все висит не на одном человеке, а на участии разных ведомств. Фактически, ты откладываешь это в сторону. В документе по безопасности главной угрозой для Грузии всегда была Россия. Вот, это реальность, почему это происходит. Это прямое исполнение интересов и поручений России. Так как Совет безопасности содержит формальности, документы являются публичными и для нас, мы тоже видим, что там расценивается как угроза. Вы увидите, что Россия вообще не будет расценена как угроза», - заявил Вашадзе.



Что касается других вопросов, лидер «Стратегии Агмашенебели» коснулся темы выборов в органы местного самоуправления и отметил, он планирует поговорить со всеми для того, чтобы было принято скоординированное и общее решение.



«Я собираюсь встретиться и поговорить со всеми для того, чтобы у нас было скоординированное и общее решение по самоуправлению. Это – не выборы, у выборов иные стандарты. То, что здесь, это все, кроме выборов. Это реальность. Наблюдателей больше не будет, ни местных, ни международных, изменили закон, ухудшили избирательную систему. Политические оппоненты в тюрьме... Хочу, чтобы у всех была единая позиция, в том числе и по указанному вопросу», - заявил Вашадзе.



Вместе с тем, он прокомментировал и повторный вызов лидера партии «Гахария для Грузии» Георгия Гахария на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии и отметил, что комиссия - «клоунада, и Гахария сам должен решить, идти ему туда или нет».



Напомним, что с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности Грузии может быть упразднен. Правительство Грузии планирует обратиться в парламент с соответствующей законодательной инициативой.



По информации Администрации правительства Грузии, после ликвидации совета его полномочия будут переданы правительству.





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