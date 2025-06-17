Датунашвили; Да упасет нас Бог комментировать заявления Левана Хабеишвили

17.06.2025 14:23





«Леван, так говорить не годится», — так прокомментировал член политсовета партии «Лело» Тазо Датунашвили заявление председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.



Тазо Датунашвили убеждён, что «сам Хабеишвили не понимает, что имеет в виду».



«Упаси Бог, чтобы я комментировал заявления Хабеишвили. Спросите у самого Хабеишвили — я уверен, он сам вам не сможет сказать, что он имел в виду в данном случае. Откуда мне знать? Его коллеги, партнёры и даже он сам критикуют меня, что, мол, подходит ко мне и спрашивает: ну, какой у тебя план? То есть его план против меня — это план по свержению Хабеишвили? Я не знаю, сами с ним разбирайтесь. Что мне делать с Хабеишвили — я и сам не знаю. Леван, так говорить не годится», — заявил Тазо Датунашвили.



Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили ранее заявил, что до 4 октября оппозиционные партии должны объехать всю страну, а в день выборов вся страна должна собраться в столице и «занять Тбилиси».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





