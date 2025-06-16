Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конгрессмен Уилсон: «Грузия будет свободной»


16.06.2025   11:00


Конгрессмен Джо Уилсон отреагировал на 200-й день проевропейских протестов в Грузии, которые начались 28 ноября 2024 года.

«Мир благоговеет перед грузинским народом, который протестует 200 дней подряд против антиамериканского режима «Грузинской мечты», который стремится продать свою страну Китаю. Грузия будет свободной и не будет принадлежать мошенникам», — пишет американский конгрессмен.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна