Конгрессмен Уилсон: «Грузия будет свободной»

16.06.2025 11:00





Конгрессмен Джо Уилсон отреагировал на 200-й день проевропейских протестов в Грузии, которые начались 28 ноября 2024 года.



«Мир благоговеет перед грузинским народом, который протестует 200 дней подряд против антиамериканского режима «Грузинской мечты», который стремится продать свою страну Китаю. Грузия будет свободной и не будет принадлежать мошенникам», — пишет американский конгрессмен.





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