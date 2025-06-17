НПО: Независимые СМИ в Грузии сталкиваются с беспрецедентным давлением и оказываются на грани выживания

17.06.2025 13:29





НПО «Международный институт прессы» (International Press Institute, IPI) публикует заявление с заголовком «Грузия: Независимые СМИ столкнулись с новой волной репрессий после вступления в силу новых законов», которое подписали 23 неправительственные организации и СМИ.



Подписанты заявляют, что репрессивные законы, приняты «Грузинской мечтой» — FARA и поправки в документ «О вещании» — позволяют властям Грузии подвергать цензуре СМИ, преследовать и закрывать их.



Отмечается, что «Мечта» «наращивает усилия по укреплению авторитарного правления», а независимые СМИ сталкиваются с беспрецедентным давлением и оказываются на грани выживания.



«Журналисты все чаще подвергаются задержаниям, физическим нападениям, произвольным штрафам, цензуре, а также финансовым и институциональным репрессиям», — пишут авторы.



НПО присоединяется ко всем международным организациям по защите свободы СМИ, журналистов и прав человека и призывает международное сообщество и ЕС «оказать эффективное давление на правящую партию «Грузинская мечта», чтобы положить конец подавлению независимой журналистики и поддержать демократические принципы и свободу СМИ. Мы также подтверждаем нашу полную солидарность с грузинскими журналистами, которые, несмотря на растущее давление, отказываются молчать».



В заявлении IPI отмечается, что за принятием законов последовали новые реалии — директорам СМИ и главам организаций грозит уголовное преследование, если государство обвинит их в том, что они действовали от имени «иностранных принципалов» и намеренно не зарегистрировались.



Организация указывает на то, что НПО и медиа-организации в Грузии обязаны получить «согласие правительства или уполномоченного лица/органа, назначенного правительством», прежде чем получать какие-либо гранты из-за пределов Грузии.



«Ожидается, что даже предоставление бесплатного обучения журналистов международными организациями будет признано нарушением закона. У независимых СМИ в Грузии могут остаться считанные месяцы до того, как они будут вынуждены закрыться, лишив общественность независимых новостей.



Используя новые поправки к закону о вещании, власти уже подали жалобы на Formula TV и TV Pirveli в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии (GNCC).



В этих жалобах содержится протест против использования вещателями таких терминов, как «нелегитимный парламент», «нелегитимное правительство», «олигархический режим» или «узники режима». Formula TV и TV Pirveli теперь грозят возможные санкции — от публичных или письменных предупреждений и исправления контента до наложения штрафов или, в конечном счете, лишения лицензий.



Это явная попытка партии «Грузинская мечта» ввести жесткую цензуру и заставить замолчать независимые СМИ», — подчеркивают авторы.



НПО также отмечает, что в последние месяцы в Грузии журналисты, освещающие акции протеста, подвергались крупным штрафам.



«По данным Mapping Media Freedom, с 28 ноября 28 журналистов были оштрафованы на 5 000 лари (около 1 600 евро) за «перекрытие дороги» при освещении проевропейских митингов в Тбилиси. Некоторые журналисты были оштрафованы несколько раз», — читаем в тексте.



Уделяют свое внимание в НПО и событиям внутри «Общественного вещателя Грузии» (ОВГ) — факту увольнений сотрудников, которые не соглашались с повесткой властей, и закрытия программы: отмечены Васил Иванов-Чиковани и Нино Зауташвили.



IPI обращается и к делу основательницы Batumelebi. Подчеркнуто, что Мзия Амаглобели, «ветеран грузинской журналистики, основатель и директор двух самых известных независимых медиа-организаций страны, несправедливо находится в предварительном заключении с момента своего ареста в начале января».



«По данным Mapping Media Freedom, с 28 ноября по различным обвинениям были задержаны по меньшей мере 13 журналистов. С тех пор 246 журналистов подверглись нападениям, включая физическое преследование, клеветнические кампании, препятствование работе, судебное преследование и штрафы. Подавление свободы СМИ разворачивается на фоне быстрого и систематического уничтожения верховенства закона и демократических свобод», — читаем в заявлении.



НПО уверены — без постоянного международного давления как на чиновников «Грузинской мечты», так и на руководителей учреждений, ответственных за подавление СМИ, независимая журналистика в Грузии не выживет.



«Ликвидация свободы СМИ, демократических свобод и прав журналистов в Грузии на фоне усиления авторитаризма и изменения геополитического курса Грузии имеет более широкие последствия для демократии в регионе. Мы призываем международное сообщество оказать эффективное давление на Грузию и поддержать независимую журналистику в стране. Мы призываем правящую партию «Грузинская мечта» прекратить нападение на СМИ, отменить репрессивное законодательство и немедленно освободить Мзию Амаглобели», — подчеркивается в заявлении организации.



Подписанты:



Международный институт прессы (МИП);

Европейская федерация журналистов (EFJ);

Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF);

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa;

Index on Censorship;

Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP);

Общество журналистов (Варшава);

Организация СМИ Юго-Восточной Европы (SEEMO);

Институт разнообразия СМИ;

Институт глобального разнообразия СМИ;

Фонд «Справедливость для журналистов;

RNW Media;

Ossigeno.info;

Репортеры без границ (RSF);

IFEX;

Ассоциация европейских журналистов в Бельгии (AEJ Belgium);

IMS (Международная поддержка СМИ);

Глобальный форум по развитию СМИ (GFMD);

Democracy Reporting International (DRI);

Институт свободы и безопасности репортеров (IRFS);

ПЕН-клуб (PEN International);

Альянс общественных СМИ (PMA);

Комитет по защите журналистов (CPJ).





Источник: СОВА

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