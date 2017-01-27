Национальный балет Грузии «Сухишвили» застраховал свой «танцевальный гений»

27.01.2017 21:48 Национальный балет Грузии «Сухишвили» застраховал свой талант на 1 миллион лари (около 372 тысяч долларов). Это первый случай в истории страхования Грузии, когда танцевальный ансамбль застраховал весь состав коллектива, включая музыкантов.



Меморандум о страховании «танцевального гения» коллектива 27 января подписали директор ансамбля «Сухишвили» Нино Сухишвили и руководитель страхового агентства «Арди» Михаил Джапаридзе.



Согласно контракту, каждый член ансамбля застрахован на случай профессиональных травм. Компания обязуется в случае «потери профессионального таланта» обеспечить каждого артиста зарплатой в течение двух лет.



Страховка действует на территории Грузии и в любой точке мира, куда ансамбль может отправиться на гастроли.



Специально для этого события страховой полис напечатали на уникальном золотом пергаменте. Документ будет храниться в здании Национального балета «Сухишвили».



В страховой компании отмечают, что гордятся партнерством с ансамблем.



«Мы считаем, что Национальный балет «Сухишвили» — это суперзвезды мирового уровня. И если в международной практике принято страховать уникальный голос, части тела и профессиональный талант, то почему бы и в Грузии не предоставить такой сервис уникальным носителям национального таланта — ансамблю «Сухишвили», — заявляют в страховой компании.



Ансамбль, который в настоящее время называется «Грузинский национальный балет», был основан в 1945 году профессиональными танцорами, Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Они изучали, собирали и перерабатывали грузинские танцевальные традиции. Большой вклад в развитие ансамбля внес и выдающийся театральный художник Солико Вирсаладзе, создавший для ансамбля уникальные костюмы.



Уже в 1948 году ансамбль выехал на первые гастроли в Европу. Вскоре «Сухишвили» получили всемирное признание, длящееся по сей день.



В 1967 году «Сухишвили» стал первым в мире ансамблем народного танца, который выступил на сцене La Scala в Милане.



Всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором — Нино Сухишвили. Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к принципам «модерн-балета», сохранив при этом дух грузинского фольклора.



За время своего семидесятилетнего существования артисты «Сухишвили» побывали с гастролями в более 200 турне в 90 странах и провели около 9500 концертов, радуя своих поклонников по всему миру яркими номерами, ставшими визитной карточкой Грузии.







"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

