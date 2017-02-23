На улицах Тбилиси появились первые электронные библиотеки

23.02.2017 21:06 На улицах Тбилиси появились первые электронные библиотеки. Их размещение анонсировала столичная мэрия.



По информации городских властей, в течении двух месяцев на 50-ти улицах, а также на территории садов, парков и станций метро, будут оснащены бесплатными электронными библиотеками.



С помощью установленных пунктов, любой желающий сможет скачать книгу с возможностью ее распечатки, воспользовавшись кодировкой QR (двухмерный штрихкод).



Для скачивания материалов пользователю будет необходимо установить на свой электронный гаджет аппликацию Saba Reader.



Установка первых библиотек, началась с улиц названных в честь знаменитых писателей. Проект — «Город — библиотека», осуществляют мэрия Тбилиси совместно с Домом электронной книги «Саба».



"СОВА"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

