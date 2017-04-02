Стихотворение Евтушенко «Лучший гол Кипиани»- шедевр поэзии и признание маэстро футбола

02.04.2017 15:31 В разных странах литераторы, деятели культуры и спорта, представители общественности, политики и должностные лица отреагировали на кончину в США известного поэта, прозаика и режиссера Евгения Александровича Евтушенко /его отец,геолог Александр Рудольфович Гангнус (1910—1976), мать, геолог Зинаида Ермолаевна Евтушенко ( 1910—2002)/. Он умер на 85-ом году жизни в США, где проживал в последние 25 лет.



В Грузии за свою продолжительную жизнь Евгений Александрович побывал более ста раз. Приезжая сюда, он первым делом отправлялся в г. Багдати (около Кутаиси), где родился и вырос выдающийся поэт Владимир Маяковский (1893-1930 ), в творчестве которого черпал силу и энергию.



В 2009 году в интервью издающемуся в Санкт-Петербурге журналу "Иные берега" Евтушенко сказал:"Я бывал в Тбилиси не менее ста раз, такого у меня не было во взаимоотношениях ни с одним городом в мире. Я люблю искусство Грузии-великое многоголосие, танцевальный фольклор, великих актрис Нато Вачнадзе и Софико Чиаурели, поэзию от Шота Руставели до Отара Чиладзе, великого Атоса грузинской прозы – Чабуа Амирэджиби, улыбающегося из вечности писателя Нодара Думбадзе, живопись Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили,музыку Гии Канчели, полет балетмейстера Вахтанга Чабукиани, театр режиссера Роберта Стуруа, драгоценную голову философа Мераба Мамардашвили, кино Тенгиза Абуладзе, футбол Бориса Пайчадзе, Михаила Месхи, Давида Кипиани". Он отмечал, что "в Грузии с молодости слышал подлинную ноту, там находил природность, духовность.Грузия зарядила меня на многие годы ренессансным ощущением жизни".



Евтушенко в 1960-1970-х годах перевел на русский язык поэмы и стихотворения известных грузинских поэтов, в том числе Галактиона Табидзе (1892-1959 гг), Ираклия Абашидзе (1909-1992). В 1979 году издательство "Мерани" в Тбилиси выпустило большой том его стихотворений о Грузии и переводов грузинской поэзии - "Тяжелее земли", которая получила высокие отзывы специалистов и стала библиографической редкостью. В Москве в 2004 году была издана книга воспоминаний Ираклия Абашидзе, трогательное предисловие к книге написал Евгений Александрович.



Евгений Евтушенко много много лет дружил с колоритным сухумчанином Джумбером Беташвили и тяжело пережил его гибель: Джумбер вместе с Жиули Шартава и его соратниками был убит 27 сентября 1993 года в Сухуми. Через год поэт посвятил Джумберу специальное стихотворение.



Мало кто знает о том, что Евгений Александрович дружил с несколькими известными грузинскими спортсменами, особенно с маэстро футбола Давидом Кипиани.



Бывший капитан тбилисского "Динамо" и футбольной сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер ЧМ-1966 и Олимпиады 1972 года Муртаз Хурцилава сказал сегодня автору этих строк,что "Евгений Евтушенко любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам". "Евгений Александрович нередко приходил в гости к футболистам сборной СССР, общался и дружил с игроками тбилисского "Динамо", он очень любил футбол",-отметил 74-летний Хурцилава.



Знаменитый спортивный комментатор-рекодсмен Джамлет Хухашвили (ему 73 года, из них 53 года он работает телерадиокомментатором) сказал, что "в Грузии помнят то прекрасное стихотворение о Давиде Кипиани, которое Евгений Евтушенко написал после прошедших в 1976 году матчей Кубка УЕФА между фк "Кардифф-сити" и "Динамо"Тбилиси(в Кардиффе выиграли валлийцы 1:0, в Тбилиси победили грузинские футболисты-3:0-прим.корр.)".



"Высказывания Евтушенко по ряду общественно-политических и исторических тем по-разному оцениваются в Грузии и других странах,это тема отдельной дискуссии, но стихотворение "Лучший гол Кипиани" по всеобщему признанию считается шедевром поэзии и признанием заслуг маэстро футбола Давида Кипиани(1951-2001 )",-сказал Хухашвили, который нынче ведет авторские спортивные передачи в двух телеканалах Грузии.



Читателям предлагаем часть того стихотворения Евтушенко о Кипиани.



Лучший гол Кипиани



О грузинской гордости спросите

президента клуба «Кардифф-сити», –

может быть, он скажет пару слов.

После матча в Кардиффе с «Динамо»

был коктейль.

Над краешком дивана

Кисточкой качала шапка свана,

Гордая, поверх других голов.

Президент к Давиду Кипиани

Подошел, и начал излиянье:

«Мистер Кипиани, вы звезда...

Думают прекрасно ваши ноги.

Велики ли в Грузии налоги?

Вы не пьете? Это что, всегда?»

Президент был футболистом бывшим

и поляком бывшим, не забывшим

уездной шляхетский гонорок.

Говоря о спорте, о талантах,

сделал он манжетою в брильянтах

в свой карман обдуманный нырок.

«Вас игра, как вижу, утомила?

Но ведь вы борец за дело мира –

вы ногами боретесь за мир.

А с валютой как у вас – не тяжко?

Вот пятифунтовая бумажка.

Это от меня – как сувенир...»

Кипиани –

вроде против правил –

взял бумажку,

медленно расправил,

посмотрел с улыбкою на свет,

и сказал без чувства злости, мести:

«Водяные знаки все на месте,

а вот знака дружбы что-то нет.

В Грузии мы с дружеским значеньем

дарим всем гостям,

за исключеньем

матерей, отцов, детей и жен.

А вот деньги дарим лишь на свадьбы...

Я –

как это вежливей сказать бы? –

сувениром вашим поражен...

Чтобы оплатить вам часть восторгов,

на бумажке ставлю свой автограф.

Возвращаю. Пейте лучше джин.

Что-то, я гляжу, вам неуютно?

У грузин есть твердая валюта –

гордость неразменная грузин».

Так я видел под рукоплесканья

лучший гол, забитый Кипиани

головою в шапке у стола.

Гол был самый чистый, без изъяна.

Помогла, как видно, шапка свана,

кисточка, как видно, помогла...".



/Материал подготовил Тенгиз Пачкория/















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