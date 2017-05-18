Сын грузинского депутата погиб во время преследования патрульным экипажем

18.05.2017 11:06 21-летний Бека Хахубия погиб в аварии, которая последовала за перекрытием ему дороги трайлером патрульной полицией. О деталях трагедии пишет бывший полицейский Звиад Куправа.



По его словам, Хахубия не подчинился требованию полицейского остановить машину, поскольку был выпивший, и продолжил ехать на большой скорости. Экипаж погнался за ним.



"Бека Хахубия, сын мажоритарного депутата Поти от "Грузинской мечты", Ираклия Хахубия, передвигался из Тбилиси в направлении Западной Грузии. Преследование началось вчера на рассвете, около 4 часов.



Когда Бека Хахубия заметил, что патрульная полиция не отстает, он развернул машину в центре Хашури, у круга, и поехал опять в направлении Тбилиси, поле чего, по словам Звиада Куправа, полиция приняла решение, остановить непокорного водителя посредством препятствия.



"Сотрудники патрульной полиции Гори незаконно отобрали грузовую машину у водителя грузового трайлера, остановившегося отдохнуть у входа в тоннель Гори, и перекрыли выход тоннеля Гори.



Движущийся на большой скорости Бека Хахубия, который из освещенного тоннеля уже выходил в темноту, не заметил трайлер, и на максимальной скорости столкнулся с ним. К сожалению, в результате незаконного действия патрульной полиции 21-летний молодой человек скончался на месте"- пишет Звиад Куправа.



"С целью экономии средств патрульная полиция не оснащена "лежачими полицейскими ежами", которыми за счет прокола шин можно безопасно и без вреда остановить машину, и нарушителям совершенно незаконно и беспрецедентно перекрывают дорогу трайлерами"- пишет он.



Напомним, "Закон о полиции" прямо запрещает использование полицией технических средств, создающих угрозу жизни человека:



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"… Примененные полицией технические средства и методы их использования не должны нарушать признанные Конституцией Грузии основные права и свободы человека, не должны создавать опасность жизни и здоровью человека".

















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