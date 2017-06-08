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Гендиректор «Рустави 2» ушел в отставку


08.06.2017   23:26
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия покинул должность. Решение было принято после консультации с владельцем компании, и вместе с ним же сообщил об этом сотрудникам телекомпании.

Следует отметить, что в последнее время на канале возникли финансовые затруднения, так как счета телекомпании арестованы по решению суда на основании тяжбы за собственность телеканала.

Как сообщает allmedia.ge, Гварамия встретился сегодня после информационного выпуска в 18:00 с сотрудниками, где говорил о финансовых трудностях, однако об отставке не заявлял. Ситуация изменилась за несколько часов, когда для решения финансовых проблем на телеканал пришел один из владельцев Гия Караманишвили и встретился с коллективом. На этой встрече Ника Гварамия сделал заявление о своей отставке.






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