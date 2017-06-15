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Более 200 журналистов требуют освобождения Афгана Мухтарлы


15.06.2017   22:58
Более 200 журналистов из 16 стран мира потребовали незамедлительного освобождения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из заключения, который «29 мая был похищен в Грузии, переведен в Азербайджан и арестован там».

«Осуждаем усиление войны со стороны азербайджанского режима против своих оппонентов, что выразилось в этом беспрецедентном нападении», - говорится в письме, согласно которому, «единственной целью нападения было то, чтобы заставить замолчать журналиста, занимающегося следственной журналистикой, который распространяет информацию о коррупционной деятельности властей Азербайджана».

«Мы считаем, что абсурдная природа тех преступлений, в чем обвинили Мухтарлы в Азербайджане, подчеркивает намерение режима о распространении своего репрессивного правления и за пределами своей страны», - заявляют журналисты.

Они также отмечают, что обеспокоены в связи с тем, что власти Грузии воздерживаются от расследования дела о похищении, и призвали международное содружество, «подключиться и поддержать» азербайджанского журналиста.

«Мы уверены, что партнерым Грузии и Азербайджана будет стыдно на западе, если будут игнорировать это шокирующее нападение на свободу выражения», - говорится в письме.

Опубликованное 15 июня письмо подписывают журналисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Франции, Киргизстана, Латвии, Литвы, Молдовы, польши, России, Таджикистана, Украины, Великобритании и США.






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