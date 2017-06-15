Более 200 журналистов требуют освобождения Афгана Мухтарлы

15.06.2017 22:58



«Осуждаем усиление войны со стороны азербайджанского режима против своих оппонентов, что выразилось в этом беспрецедентном нападении», - говорится в письме, согласно которому, «единственной целью нападения было то, чтобы заставить замолчать журналиста, занимающегося следственной журналистикой, который распространяет информацию о коррупционной деятельности властей Азербайджана».



«Мы считаем, что абсурдная природа тех преступлений, в чем обвинили Мухтарлы в Азербайджане, подчеркивает намерение режима о распространении своего репрессивного правления и за пределами своей страны», - заявляют журналисты.



Они также отмечают, что обеспокоены в связи с тем, что власти Грузии воздерживаются от расследования дела о похищении, и призвали международное содружество, «подключиться и поддержать» азербайджанского журналиста.



«Мы уверены, что партнерым Грузии и Азербайджана будет стыдно на западе, если будут игнорировать это шокирующее нападение на свободу выражения», - говорится в письме.



подписывают журналисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Франции, Киргизстана, Латвии, Литвы, Молдовы, польши, России, Таджикистана, Украины, Великобритании и США.



Более 200 журналистов из 16 стран мира потребовали незамедлительного освобождения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из заключения, который «29 мая был похищен в Грузии, переведен в Азербайджан и арестован там».«Осуждаем усиление войны со стороны азербайджанского режима против своих оппонентов, что выразилось в этом беспрецедентном нападении», - говорится в письме, согласно которому, «единственной целью нападения было то, чтобы заставить замолчать журналиста, занимающегося следственной журналистикой, который распространяет информацию о коррупционной деятельности властей Азербайджана».«Мы считаем, что абсурдная природа тех преступлений, в чем обвинили Мухтарлы в Азербайджане, подчеркивает намерение режима о распространении своего репрессивного правления и за пределами своей страны», - заявляют журналисты.Они также отмечают, что обеспокоены в связи с тем, что власти Грузии воздерживаются от расследования дела о похищении, и призвали международное содружество, «подключиться и поддержать» азербайджанского журналиста.«Мы уверены, что партнерым Грузии и Азербайджана будет стыдно на западе, если будут игнорировать это шокирующее нападение на свободу выражения», - говорится в письме. Опубликованное 15 июня письмо подписывают журналисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Франции, Киргизстана, Латвии, Литвы, Молдовы, польши, России, Таджикистана, Украины, Великобритании и США.











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