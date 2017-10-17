Индийского ученого наградили за исследование мощей царицы Кетеван

17.10.2017 14:09 Кавказский международный университет Грузии присвоил индийскому археологу Низамудину Тахеру звание почетного доктора «за бесценный вклад, который он внес в обнаружение и изучение святых мощей царицы Кетеван». Об этом сообщается на официальном сайте парламента Грузии.

Царица Кахетии Кетеван из рода Багратиони, была казнена персидским шахом Абассом в 17 веке и причислена Грузинской православной церковью к лику святых.



«Низамудин Тахер посвятил 26 лет археологическим исследованиям. Археолог нашел святые мощи царицы Кетеван в 2004 году. В течение последующих восьми лет он проводил анализ археологических, генетических, литературных, исторических сведений, чтобы удостовериться, что мощи действительно принадлежат царице Кетеван», — отмечается в сообщении.



Тахер вместе с заместителем председателя парламента Грузии Георгием Вольским и председателем парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Мариам Джаши провел встречу с Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым.



«Святые мощи, обнаруженные в Гоа, являются крайне важными для грузинской православной церкви. Было приятно узнать, что в Гоа очень уважают царицу Кетеван, как принявшую мученичество за христианство, своего ребенка и родину. По словам профессора Низамудина Тахера, в Гоа все называют царицу Кетеван матерью-госпожой», — сказала Джаши.

На встрече было подчеркнуто, что в процесс исследования были включены исследователи разных наций и вероисповеданий, которых объединила общая археологическая цель и история царицы Кетеван.



Индийский профессор выразил заинтересованность и археологическими раскопками Дманиси в Грузии. Он считает, что Дманиси – это колыбель цивилизации.



Илия Второй поблагодарил правительство Индии за археологические раскопки, проведенные в Гоа, в результате которых были обнаружены святые мощи царицы Кетеван. Святейший также поблагодарил правительство Грузии за оказание помощи доставки святых мощей в Грузию, что дало возможность грузинскому народу почтить память царицы, отдавшей жизнь за христианство.



Депутаты попросили патриарха передать икону царицы Кетеван археологическому институту, в котором работает Тахер, а также тому музею в Индии, где будут хранится святые мощи царицы.



В сентябре сотни верующих побывали в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, чтобы поклониться мощам царицы Кетеван. Из храма Самеба мощи Святой Кетеван доставили в кафедральный собор Алаверди в Кахетии, а затем их отправят и в другие храмы в Грузии.



Мощи царицы Кетеван, причисленной Грузинской православной церковью к лику Cвятых доставлены из Индии в Грузию на шесть месяцев.



Кетеван Великомученица погибла 13 сентября 1624 года. Происходившая из царского рода Багратиони она стала править Кахетинским царством после смерти мужа — царевича Давида, и посвятила себя строительству церквей, монастырей и больниц. Брат Давида, Константин I, прозванный Окаянным, перешёл в ислам и в 1605 году по приказу персидского шаха Аббаса I убил своего отца Александра II и брата Георгия. Тела их были по его распоряжению привязаны к верблюдам и привезены Кетеван. Та оплакала утрату и захоронила погибших в соборе Алаверди. Затем Константин приказал Кетеван выйти за него замуж, в случае отказа угрожая ей смертью. В ответ царица собрала верных кахетинцев и разгромила узурпатора и поддерживавших его персов. Константин погиб в сражении вместе со множеством своих людей.



Однако после этого восстания шах Аббас I взял в заложники сына Кетеван, Теймураза, и несколько лет держал его при своём дворе. Теймураз не изменил веру и был в конце концов отпущен. Через какое-то время шах стал угрожать тем, что обратит Грузию в руины. Желая предотвратить войну, царица Кетеван решила сама отправиться к шаху с богатыми дарами и даже предложить себя в заложницы. В Исфахане её вместе с внуками — Александром и Леваном — бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать её царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать её твёрдость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскалёнными щипцами, Кетеван сожгли.



Останки мученицы были следующей ночью похищены португальскими миссионерами-августинцами, которые скрывали их в течение трёх лет и в 1627 году, наконец, доставили в индийский город Гоа, где захоронили в часовне католического монастыря Святого Августина.



Фрагменты мощей были также переданы португальскими миссионерами сыну Кетеван, царю Теймуразу I, который заложил их под алтарь в соборе Алаверди, где они хранились до 1723 года, а затем были утеряны. Грузинская Православная Церковь канонизировала царицу Кетеван, причислив её к лику великомучеников; её литургическая память совершается 13 сентября.



Кроме России и Грузии, а также монастыря Свтого Августина в Гоа, мощи царицы Кетеван также были отправлены в Ватикан и в Бельгию.

Монастырь августинцев в Гоа был уничтожен в начале 19-го века. После этого в Индии были организованы несколько научных экспедиций для поисков останков царицы Кетеван.



В итоге в 2013 году при проведении раскопок в монастыре в Гоа был обнаружен лежавший в нише монастырской часовни саркофаг, который после обрушения здания упал и разбился, мощи были найдены рядом с ним.



В настоящее время проведён ДНК-анализ мощей, который показал, что найденные кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван, так как эти останки не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.



Царица Кетеван — героиня ряда произведений как грузинских (в том числе написанных её сыном Теймуразом), так и европейских авторов.



"Новости-Грузия"











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