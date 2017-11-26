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Среди погибших в гостинице «Леогранд» оказался бывший грузинский военный
26.11.2017 13:33
Среди погибших во время пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми оказался бывший грузинский военный Заур Абуладзе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
В результате пожара, произошедшего вечером 24 ноября, погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Более 20 человек, среди которых пять граждан Турции и один гражданин Израиля, были госпитализированы. По решению властей страны 27 ноября объявлено днем траура.
«Министерство обороны Грузии глубоко скорбит в связи с трагедией, произошедшей в отеле «Леоганд» в Батуми. Среди погибших оказался бывший грузинский военный Заур Абуладзе, который служил в Вооруженных силах Грузии до 2011 года, а в 2010 году был участником международной миротворческой миссии в Афганистане», — говорится в сообщении Минобороны.
Из сообщений СМИ также известно, что Заур Абуладзе был уроженцем высокогорного аджарского муниципалитета Хуло. Он постоянно проживал в Батуми и в гостинице «Леогранд» посещал спортзал.
Министерство обороны выражает соболезнования семьям и близким погибших в результате трагедии.
«В память о погибших 27 ноября на территории Грузии будут приспущены государственные флаги, в том числе флаги на всех административных зданиях министерства обороны и на всех военных базах в регионах Грузии», — сказана в сообщении оборонного ведомства.
"Новости-Грузия"
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