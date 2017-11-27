Сегодня в Грузии день траура по погибших в результате пожара в Батуми

27.11.2017 11:13 По решению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года на территории Грузии объявляется днем траура. Об этом сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.



Как говорится в информации, в память о погибших в результате пожара в батумской гостинице «Леогранд», на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.



«Правительство Грузии, вместе с населением страны, скорбит в связи с гибелью людей во время трагедии, произошедшей в гостинице «Леогранд» в Аджарии. В день траура, в знак почтения памяти погибших, на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги», — говорится в информации администрации правительства Грузии.



Пожар в батумской гостинице «Леогранд» возник 24 ноября около 20:00. В результате пожара, по официальной информации, погибли 11 человек – 10 граждан Грузии и один – иранец. Госпитализация понадобилась 21 пострадавшему.



В связи со случившимся расследование ведется по 3-й части статьи 243 УК Грузии (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух или более человек или другие тяжелые последствия).















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