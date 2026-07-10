Анна Бучукури: Манипуляциями, ложью, пропагандой «Грузинская мечта» пытается скрыть свое насильственное лицо

10.07.2026 16:55





Мы уже привыкли к тому, что "Грузинская мечта" использует даже Страсбургский суд для преследования людей — С помощью манипуляций, лжи и пропаганды она пытается скрыть своё насильственное лицо, — заявила в беседе с журналистами один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Анна Бучукури, комментируя решение Европейского суда по правам человека по жалобе гражданина Словении.



По её словам, пропаганда «Грузинской мечты» использует это решение Страсбургского суда в манипулятивных целях.



«Пропаганда "Грузинской мечты" вновь манипулятивно использует это решение Страсбургского суда. Речь идёт о решении по делу "Кунстель против Словении". Этот человек, Кунстель, преследовал двух частных лиц — журналистов, в отношении которых на постоянной основе распространял ложную информацию и клевету. Сведения, которые он систематически распространял, касались личной жизни журналистов, в том числе их сексуального поведения. Поэтому это беспомощная попытка "Грузинской мечты" оправдать что-либо с помощью лжи. Мы уже привыкли к тому, что они используют даже Страсбургский суд для преследования людей. Например, напомню, что против Георгия Гахария они используют решение Большой палаты Страсбургского суда, хотя в нём, наоборот, сказано, что Гахария не отдавал приказ о применении резиновых пуль», — заявила Бучукури.



Напомним, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что применение наказания в виде лишения свободы за распространение оскорбительных высказываний в личном блоге не нарушает право на свободу выражения мнения. В частности, по информации Общественного вещателя, речь идёт о жалобе, поданной в Страсбург гражданином Словении, который утверждал, что назначенное ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы за публикации в личном блоге нарушает его право на свободу выражения мнения.





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