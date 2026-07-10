Парламентская делегация Грузии принимает участие в 51-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи франкофонии

10.07.2026 17:41





Делегация парламента Грузии в составе вице-спикера парламента Георгия Кахиани и председателя комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе принимает участие в 51-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи франкофонии (APF), которая проходит в городе Яунде.



Ежегодная сессия открылась заседаниями комитетов Ассамблеи. Грузинская парламентская делегация приняла участие в заседании Комитета по политическим вопросам, в рамках которого представители стран-участниц получили возможность рассказать о политических процессах, достижениях и вызовах в своих государствах.



На заседании комитета глава делегации Георгий Кахиани выступил перед участниками, представив информацию о политической ситуации в Грузии, реализованных реформах и стоящих перед страной вызовах.



Кахиани рассказал о ситуации на оккупированных территориях Грузии, незаконной оккупации со стороны Российской Федерации, нарушениях прав человека и процессе так называемой «бордеризации». Он также подчеркнул важность поддержки со стороны международного сообщества и соблюдения основополагающих принципов международного права в процессе мирного восстановления территориальной целостности Грузии.



Георгий Кахиани отметил необходимость уважения суверенного права страны самостоятельно определять направления своей внутренней и внешней политики. Он также рассказал об экономическом прогрессе Грузии, её возрастающей роли в реализации региональных транспортных и энергетических проектов, в том числе в развитии «Среднего коридора». По его словам, политика, основанная на мире, стабильности и сотрудничестве, способствует укреплению международных позиций Грузии и повышению её инвестиционной привлекательности.



В ходе выступления глава делегации также рассказал о вкладе Грузии в укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе, включая поддержку диалога и сотрудничества между Арменией и Азербайджаном.



Кроме того, Георгий Кахиани обратил внимание на оказываемую Грузией поддержку Украине и предоставляемую гуманитарную помощь, отметив, что преодоление международных вызовов возможно только посредством диалога, сотрудничества и уважения основополагающих принципов международного права.







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