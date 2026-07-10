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В Верховном совете Аджарии обсудили новые правила военного призыва


10.07.2026   18:54


В Верховном совете Аджарии прошла встреча с представителями регионального центра Национального агентства военного призыва и рекрутирования Министерства обороны Грузии.

Гостям рассказали об основных направлениях работы агентства и текущих реформах. Особое внимание уделили повышению эффективности призыва на обязательную и контрактную военную службу, информированию молодёжи и сотрудничеству с местными органами власти.

Во время встречи участники задали вопросы о базах данных призывников, принципах отбора, механизмах отсрочки и проводимых изменениях.

Председатель Верховного совета Аджарии Цотнэ Ананидзе отметил, что при реформировании системы военной службы использовался международный опыт.

«При этом были учтены семейные и человеческие обстоятельства, чтобы сохранить баланс между укреплением обороноспособности страны и защитой прав и свобод человека», — заявил Цотне Ананидзе.

В завершение встречи представители агентства вручили председателю Верховного совета благодарственные грамоты.


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